Le acque di tutta Italia si tingono di verde, clamoroso blitz degli attivisti

I navigli di Milano, il Tevere di Roma e il Canal Grande di Venezia si tingono di verde. Clamoroso blitz di Extinction Rebellion

Il gruppo milanese di Extinction Rebellion ha colorato di verde il Naviglio Grande a Milano, nel pomeriggio di sabato 9 dicembre, per denunciare “l’ennesimo fallimento politico della COP28 e dei governi mondiali nel contrastare la crisi climatica e la sesta estinzione di massa”. Un cartellone riporta la scritta “il governo parla la terra affonda”, mentre una casa di cartapesta affonda nel Naviglio sotto al ponte Alda Merini.

La stessa dimostrazione è stata fatta in contemporanea in altre città d’Italia: Bari, Bologna, Roma, Torino e Venezia. A Milano erano presenti venti ragazzi e ragazze di tutte le età per dire: “Tra qualche ora, queste acque torneranno come prima. Nel frattempo, mentre i governi parlano, contiamo i danni e le vittime di continue alluvioni e incendi”.

Il blitz ai Navigli di Milano

​Per colorare le acque hanno usato, infatti, della fluoresceina, un composto organico e un colorante il cui effetto scompare dopo poche ore. Nel giro di poco, infatti, l’acqua torna come prima mentre la corrente si porta via il colore.

​Le attiviste hanno distribuito volantini cantando My Heart Will Go On dal film Titanic, rimando all'iceberg “di fronte a noi che i governi continuano ad ignorare”. Alla protesta partecipa anche Debito per il Clima, la campagna mondiale che chiede la remissione dei debiti ai paesi del sud globale per agevolarne l'uscita dal fossile.