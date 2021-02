Erano ai domiciliari con l'accusa di associazione per delinquere di stampo mafioso e percepivano il reddito di cittadinanza: per questo due conviventi di Guagnano, in provincia di Lecce, sono stati denunciati dai carabinieri della stazione locale.

Il primo ometteva di comunicare all’Inps la propria posizione di detenzione, percependo indebitamente da marzo scorso 6.580 euro, mentre la seconda percepiva indebitamente dallo stesso periodo 4.700 euro.