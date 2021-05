Lecce, ex maresciallo ucciso a colpi di pistola. Caccia all'uomo incappucciato

Giallo sull'omicidio dell'ex carabiniere ucciso a colpi di pistola nel leccese. Esplosi almeno 7 colpi, è caccia all'uomo incappucciato.

Un ex maresciallo dei carabinieri è stato ucciso a Copertino, in provincia di Lecce, a colpi di pistola. Silvano Nestola, ex maresciallo in quiescenza da settembre poiché riformato, è stato colpito a morte in contrada Tarantino ma all’arrivo del 118 il corpo era già esanime. Il sottufficiale era stato in servizio presso il nucleo informativo del comando provinciale di Lecce. In base alle ricostruzioni il militare aveva finito di cenare nella casa di campagna di sua sorella e stava raggiungendo l'auto parcheggiata all'esterno, accompagnato dal figlio di dieci anni, quando ha udito alcuni colpi di arma da fuoco. Dopo aver detto al bambino di rientrare in casa avrebbe così proseguito verso l'auto imbattendosi nel killer.

E' caccia all'uomo incappucciato, l'uomo che con il volto coperto ha teso l'agguato omicida al maresciallo di 46 anni in pensione. Numerosi i colpi di pistola esplosi contro il sottufficiale nel momento esatto in cui è uscito dall'abitazione della sorella, dove aveva cenato, sulla via per San Pietro in Lama. Non è da escludere che la vittima abbia tentato la fuga considerato che la sua autovettura, parcheggiata nelle vicinanze, è stata raggiunta da una raffica di colpi. Almeno 7 quelli sparati. A sentire il suono dei colpi di pistola anche un bambino di 12 anni. Chi ha ucciso l'ex carabiniere ne conosceva i movimenti e lo ha atteso in strada con l'intento di ucciderlo. L'indagine è seguita dal pm Paola Guglielmi.