Lecce, sequestrata mezza tonnellata di droga. Era nel doppiofondo di una barca

La Guardia di Finanza ha sequestrato mezza tonnellata di droga proveniente dall'Albania e arrestato un salentino trovato anche in possesso di varie armi. Il controllo è scattato ieri lungo la strada provinciale che collega Lecce a Torre Chianca. Una pattuglia del dipendente Nucleo di polizia economico-finanziaria ha notato un fuoristrada intento a trainare su un carrello una barca di quasi 6 metri, priva di dati identificativi, con un grosso motore fuori bordo.

Nonostante la barca fosse attrezzata per la pesca, ai finanzieri non è sfuggito che l’ora e le circostanze potessero in realtà nascondere qualcosa di diverso sicché, insospettiti, hanno deciso di effettuare una serie di accertamenti con la Sala Operativa del Comando Provinciale di Lecce per risalire all’effettivo proprietario o al conducente del veicolo in questione, risultato poi essere tale C.M., leccese, classe 1975.



All’interno dell’imbarcazione sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro:

- 450 chilogrammi di marijuana suddivisa in 219 confezioni;

- 75 chilogrammi di hashish suddivisi in 31 panetti;

- 3,5 litri di olio di hashish per un peso di ben 3 chilogrammi