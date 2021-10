Lega Nord, 100 mila € in regalo al nuovo partito di Salvini. E il maxi debito?

Centomila euro versati dalla Lega Nord a Lega Salvini Premier nel 2020. Lo scrive Stefano Vergine su Il Fatto Quotidiano, aggiungendo: "Il passaggio di denaro è documentato dai rendiconti finanziari del Parlamento. Il problema? Lega Nord ha ancora in carico un debito milionario con lo Stato italiano, quello derivante dalla truffa dei 49 milioni di euro. In altre parole, quei 100 mila euro potevano in teoria essere usati dal vecchio partito per ripagare parte del debito non ancora estinto. Invece, i soldi sono finiti nelle casse di Lega Salvini Premier".

Lega, il debito verrà estinto solo nel 2095. A meno che...

Come ricorda Vergine, nel 2018 si conclude l'accordo con la Procura di Genova che prevede che Lega Nord debba restituire i 49 milioni senza interessi: 600 mila euro all’anno. "Fatto il conto della serva – e considerando che 3 dei 49 milioni erano già stati sequestrati nel momento della condanna di primo grado – a questi ritmi il debito verrà estinto nel 2095", spiega il Fatto. Per recuperare i soldi in anticipo ci sarebbe bisogno che la Lega Nord "chiuda il bilancio con un risultato positivo della gestione ordinaria, tutto ciò che eccede 1,2 milioni di euro viene sequestrato".

Intanto, sostiene Vergine, "il nuovo partito ha chiuso la gestione caratteristica del 2020 in positivo per 496 mila euro, con un avanzo di esercizio pari a 365 mila euro. Il motivo del successo è presto detto: a partire dal 2018, in concomitanza all’accordo con la Procura di Genova, buona parte delle donazioni che prima affluivano nelle casse di Lega Nord sono state spostate su quelle di Lega Salvini Premier. Oggi i ricavi della nuova creatura sono cinque volte superiori a quelle del vecchio Carroccio: 8,3 milioni contro 1,6 milioni".