Lightyear, il film Disney bandito in 14 Paesi per il bacio gay

L'ultimo film Disney vietato in 14 Paesi a causa di un bacio gay

L'attessissimo spin-off, Lightyear - La vera storia di Buzz, sull'omonimo personaggio di Toy Srory, è stato banditro in 14 Paesi a causa della presenza di un bacio gay, tra due donne che ha fatto propendere categoricamente la censura per il no.

In particolare, gli Emirati Arabi Uniti l’hanno bloccato, mentre Indonesia e Malesia stanno valutando le restrizioni, hanno chiesto alla Disney di tagliare alcune scene. A Singapore si dovranno avere 16 anni per vedere il film. La pellicola narra la storia dell’eroe spaziale che ha ispirato il giocattolo di Buzz Lightyear.

Buzz è affiancato dalla sua migliore amica, la ranger spaziale Alisha Hawthorne, doppiata per l'occasione da Uzo Aduba, attrice di Orange is the New Black, e da sua moglie con cui avranno pure un bambino. La Uzo Aduba in merito al bacio della sua protagonista ha spiegato che 'vedere una coppia gay innamorata in modo significativo è importante per tutti'.

Il bacio però era stato precedentemente eliminato per evitare problemi e attacchi da parte dell’opinione pubblica omofoba e di estrema destra. Ma dopo una campagna di protesta dei dipendenti LGBT+ della Pixar, la scena del bacio è stata ripristinata. Un segno dei tempi che cambiano.