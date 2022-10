Listeria, ritirato un lotto di gorgonzola. Dopo wurstel, pancake e tramezzini

Listeria, allarme per il gorgonzola Pascoli Italiani. "Non mangiatelo"

Dopo i wurstel, i pancake al cioccolato e i tramezzini al salmone, ora dai supermercati Eurospin è stato tolto il gorgonzola. Ritirato dal mercato un lotto di "Gorgonzola Dolce Dop" da 300 grammi, a marchio Pascoli Italiani, prodotto da Gelmini Carlo Srl per Eurospin Italia, per sospetta contaminazione da listeria. L'avviso, - si legge su Repubblica - pubblicato sul sito del ministero della Salute, specifica che il lotto in questione è il 218246252, ritirato per "possibile presenza di Listeria monocytogenes", e si invitano i consumatori a "non consumare il prodotto e riportarlo al punto vendita per la sostituzione o il rimborso".

A fine settembre - prosegue Repubblica - erano stati ritirati lotti di wurstel. Dopo le verifiche effettuate dal gruppo di lavoro istituito dal ministero per fronteggiare la diffusione del batterio era stata rilevata una correlazione tra alcuni dei casi clinici e la presenza del ceppo di Listeria ST 155 in würstel prodotti dalla ditta Agricola Tre Valli - IT 04 M CE. Ai wurstel contaminati si fanno risalire almeno 67 casi clinici di listeriosi e quattro decessi. Poi era stata la volta dei tramezzini al salmone e maionese del marchio 'Allegri Sapori'. E solo una settimana fa un nuovo allarme per "possibile presenza di listeria monocytogenes" per i pancake al cioccolato di marchio Bernard Jarnoux Crepier.