La lite Prodi-Orefici è roba da Asilo Mariuccia, che infatti bacchetta il professore

La Fondazione Asilo Mariuccia bacchetta Prodi dopo la tirata di capelli alla giornalista

Un tempo si diceva che le liti tra bambini particolarmente vivaci erano roba da Asilo Mariuccia e le maestre, esasperate, lo ripetevano come una litania. Solo che non si tratta di un'istituzione per giovani scavezzacollo, ma di un ente benemerito che svolge importanti attività. Così, dopo che La7 ha smascherato il brutto gesto di Romano Prodi che ha tirato i capelli alla giornalista Flaminia Orefici, è intervenuta nella vicenda proprio la presidente di Fondazione Asilo Mariuccia, Emanuela Baio. La quale ha emesso una nota piuttosto forte.

“Ancora una volta - scrive - è doveroso ribadire che è fondamentale per una società evoluta come la nostra, avere e mantenere un comportamento rispettoso ed equilibrato nei confronti di tutte le persone anche e soprattutto delle donne, che ogni giorno rischiano forme di violenza. Il dibattito mediatico che si è acceso in questi giorni attorno alla vicenda che ha visto come protagonisti una giovane giornalista e un esponente politico di rilievo e che evidenzia un gesto svalutante, esige una riflessione profonda e ci invita a proseguire in un radicale lavoro di sensibilizzazione".

"A maggior ragione - aggiunge la Baio - quando si tratta di una relazione, qualunque essa sia, tra un uomo e una donna. Chi ricopre un ruolo pubblico ed è esposto mediaticamente, rappresenta un esempio per la comunità e deve essere perciò in grado di controllare le sue reazioni. Dover sottolineare, ancora una volta, questi aspetti, porta a pensare quanto la figura della donna risulti ancora culturalmente sottovalutata, soprattutto agli occhi del genere maschile".

"Nella nostra attività come Fondazione Asilo Mariuccia assistiamo quotidianamente a fenomeni di violenza, fisica e verbale, economica e sociale nei confronti delle donne. E' intollerabile oltre che ingiusto. Servono esempi positivi" ha dichiarato la Presidente. Con buona pace del professore che a furia di provare a delegittimare Elly Schlein è scivolato sulla proverbiale buccia di banana.