Livorno, la multa scatena la rabbia del gestore alla "Baracchina Rossa"

Baracchina Rossa multata, lo sfogo e le scuse del titolare: "Uno sfogo figlio dell'esasperazione per una situazione complicata"

Così si è giustificato Samuele Scarpa, consulente della Baracchina Rossa, per aver inveito contro gli agenti della polizia municipale, nella tarda mattinata di giovedì 21 maggio, dopo che gli stessi avevano multato (170 euro, ndr) lo storico locale sul lungomare di Livorno per occupazione abusiva del suolo pubblico. Una reazione veemente, ripresa in un video che ha iniziato a circolare rapidamente sui social, alla quale sono seguite le scuse pubbliche dello stesso Scarpa e di Massimiliano Caleo, gestore della Baracchina Rossa, che nel pomeriggio si sono presentati a Palazzo civico dal sindaco Luca Salvetti. "È stato un momento di rabbia, non volevo mancare di rispetto agli agenti. Tra l'altro eravamo pienamente convinti che fosse tutto in regola", le parole di Scarpa."