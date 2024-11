Lo chef televisivo Rugiati prende un coltello e minaccia i vicini di casa per il troppo rumore

Il rinomato chef televisivo Simone Rugiati si è trovato recentemente al centro di una controversia che ha condotto alla sua denuncia legale. Nella serata del 28 novembre, nei pressi di via Paolo Sarpi nel cuore di Milano, Rugiati è emerso visibilmente turbato, impugnando un coltello ed esprimendo forte disagio per dei rumori che ha giudicato eccessivi.

Esasperato, ha iniziato a urlare "Scendete, scendete tutti", richiamando l'attenzione dei suoi vicini di casa. Molti di questi ultimi, assistendo alla scena dai loro balconi, hanno percepito la gravità della situazione.

Uno degli inquilini, spaventato dalla situazione, ha chiamato il 112 per segnalare l'accaduto. Quando i carabinieri sono giunti sul posto, hanno trovato Rugiati da solo in strada, ancora in uno stato di agitazione.

Come dettagliato da un articolo de La Repubblica, a seguito dell'incidente, lo chef è stato denunciato per il porto abusivo di armi e oggetti atti a offendere. Il coltello che aveva con sé è stato sequestrato. Durante le indagini, i carabinieri hanno anche esaminato alcuni video ripresi dai residenti del palazzo, che hanno immortalato chiaramente il comportamento minaccioso di Rugiati, fornendo prove aggiuntive del suo comportamento inappropriato.