Lo Voi, la Procura di Perugia avvia l'inchiesta sull'esposto del Dis su rivelazione di segreto

Caso Lo Voi, la Procura di Perugia apre indagine su esposto del Dis

La procura di Perugia ha iscritto l'esposto del Dis, depositato lo scorso 8 febbraio in relazione a presunte rivelazioni di notizie riservate comunicate alla procura di Roma nell'ambito di un procedimento penale.

"L'iscrizione – spiega in una nota il procuratore capo di Perugia, Raffaele Cantone, - è stata disposta nel rigoroso rispetto dei criteri indicati dall'articolo 335 c.p.p, come modificato dal d.lgs n. 150/22 (‘riforma Cartabia’), e dalla direttiva dell'ufficio in materia. Il procedimento è stato assegnato al sostituto individuato secondo il criterio predeterminato ed automatico e, in relazione alla particolare delicatezza dei fatti in esso esposti, si è ritenuta opportuna la codesignazione’’ del procuratore.

"Non può essere riferito il contenuto dell'iscrizione né il registro in cui è stata disposta, trattandosi di informazioni coperte dal segreto ex art. 329 c.p.p.’’ si spiega ancora.