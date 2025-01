Loggia Ungheria, condannata per "rivelazione di segreto d'ufficio" la segretaria di Davigo

Loggia Ungheria, nuova svolta: condannata la segretaria di Davigo

Torna d'attualità il caso della "Loggia Ungheria", l'inchiesta giudiziaria legata alle rivelazioni dell'avvocato Piero Amara. Ieri i giudici di Roma hanno condannato a un anno, con pena sospesa, la segretaria dell'ex pm Piercamillo Davigo. L'accusa nei confronti di Marcella Contrafatto, è di "rivelazione di segreto d'ufficio". Il riferimento - riporta Il Fatto Quotidiano - è ai verbali degli interrogatori resi da Piero Amara ai magistrati milanesi nei quali si faceva riferimento alla presunta esistenza di questa Loggia. Rivelazione che secondo l’ipotesi della procura sarebbe stata fatta a un giornalista di un quotidiano. Contrafatto aveva scelto di essere giudicata con rito abbreviato condizionato.

L’ex segretaria di Davigo, nel dicembre del 2022, era stata prosciolta dal gup con la formula "per non aver commesso il fatto" dall’accusa di calunnia sempre in riferimento a quei verbali. I pm romani non avevano ritenuto sostenibile accusarla dell’invio di quei documenti alla redazione di un giornale. Per l’iniziale consegna dal pm di Milano Paolo Storari a Davigo, invece, Storari era stato assolto dall’accusa di rivelazione, mentre Davigo era stato condannato.