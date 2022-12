Logistica, Brt Bartolini e Geodis: maxi sequestro da 102 mln. "Iva evasa"

Logistica, le finte cooperative e l'evasione dell'Iva. L'inchiesta

Duro colpo inflitto a due colossi della logistica: Brt Bartolini e Geodis. La Procura di Milano ha effettuato un maxi sequestro alle due società, indagate per non aver versato l'Iva. Centodue milioni di euro - si legge sul Corriere della Sera - sono stati sequestrati mercoledì mattina dalla Guardia di Finanza di Milano ai due gruppi, entrambi di proprietà francese. Brt-Bartolini (44 milioni) e Geodis Cl Italia spa (37 milioni), oltre che al loro partner (21 milioni) quale amministratore di fatto di una ventina di coop, in esecuzione di un decreto di sequestro preventivo per emissione di fatture per operazioni inesistenti finalizzata all’evasione dell’Iva.

Le contemporanee perquisizioni eseguite dalla GdF insieme all’Inps e all’Agenzia delle Entrate - prosegue il Corriere - hanno portato a galla la nuova puntata di un tentativo della Procura, in corso ormai da un paio d’anni, di bonificare un settore di mercato alterato dal corto circuito tra committenti, consorzi-filtro, e cooperative-serbatoio di manodopera a prezzi stracciati perché «dopati» dall’aggiramento del Fisco. Apparenti cooperative, che in realtà sono società-serbatoio di manodopera che nascono, muoiono e non pagano l’Iva.