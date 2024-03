Lollobrigida commissario Ue all'Agricoltura? "No, resto ministro". La smentita

Il ministro dell'Agricoltura Lollobrigida esclude di candidarsi al ruolo di commissario Ue: "Resto a fare quello che mi è stato dato la possibilità di fare"

In questi giorni si ventilava l'ipotesi che Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, potesse trasferirsi a Bruxelles con il ruolo di commissario Ue all'Agricoltura. Lui stesso ha però smentito questa ipotesi lanciata da Dagospia in una intervista al Messaggero. "Commissario Ue? No, questo lo posso escludere - ha detto Lollobrigida - Resto a fare quello che, pro tempore, mi è stato dato la possibilità di fare, cioè il ministro dell’Agricoltura, un mondo al quale mi sono affezionato".

Nella stessa intervista, però, Lollobrgida non risparmia le critiche al sistema europeo che darebbe poco spazio all'Italia: "In Europa c’è una scarsa presenza dell’Italia nei luoghi decisionali delle commissioni dal punto di vista burocratico: parlo di quelli che poi, formalmente, scrivono le leggi, i provvedimenti. Nell’Agricoltura, ad esempio, su 50 dirigenti, solo quattro sono italiani e non in posizioni di primo piano. Abbiamo già formalizzato alla Commissione la richiesta di predisporre almeno degli interpelli per le posizioni libere".