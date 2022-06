L'ex naufraga, Lory Del Santo, lascia in diretta tv il fidanzato e spiega chi c'è dietro ai messaggi Instagram

Lory Del Santo molla il fidanzato, dopo nove anni d'amore, durante la diretta della puntata dell'Isola dei Famosi. Così, la soubrette chiude con il fidanzato Marco Cucolo, il compagno degli ultimi anni e del reality. La motivazione: l'attrice sarebbe rimasta ferita dall’atteggiamento del giovane fidanzato, che non ha preso le sue difese difronte agli altri naufraghi del reality show e afferma: "Quando ti hanno chiesto di me, hai detto che ero così anche a casa. Ho capito bene qual era il tuo gioco. Dovevi conquistare i tuoi amici così non ti avrebbero votato".

"Sono stata attaccata da un branco di 7 lupi e tu non mi hai difeso nell’unico momento in cui dovevi tirare fuori una frase semplice. Dovevi dire che mi conosci come le tue tasche e che sono trasparente. Hai sbagliato e adesso torni a casa dalla tua famiglia, stai lì e ti chiarisci le idee", tuona la show girl. Difronte allo sconcerto degli opinionisti in studio, Lory Del Santo si è detta convinta della sua decisione e ha invitato Cucolo a restare a casa dei suoi genitori.



Infatti, conclude: "Ha scelto il gioco e non me. Lui si è adagiato sui cuscini della comodità. Deve andare a salutare i suoi genitori adesso. Poi lunedì prossimo tornerà in puntata e vedremo come si comporterà. Devo essere sincera, non posso fare finta di essere felice di come si è comportato all’Isola. Voleva fare il suo gioco e l’ho sempre lasciato libero ma mi ha deluso".

Lory Del Santo: lascia Marco Cucolo e spiega la storia dei messaggi

Marco Cucolo ha provato a difendersi così dall'Honduras: "Ho sbagliato a non supportarla ma per indole quando i toni si accendono mi chiudo, non litigo. Ho sbagliato, c'è anche l'attenuante che nelle ultime settimane non stavo bene". L'attrice ha risposto: "Mi ha deluso. Marco deve capire che le persone che ti hanno amato tanto sono persone che devi sempre tenere sul palmo della mano. Se lui ritiene che io non sono giusta per lui mi può lasciare lui".

La verità sui messaggi Instagram

Sempre durante la diretta in studio all'Isola dei Famosi, Lory Del Santo ha spiegato cosa realmente è accaduto sui messaggi di autoelogio pubblicati sul suo account Instagram, che hanno scatenato una vera e propria bufera sui social network. "Una mia amica ha fatto copia e incolla di messaggi veri, ma nel pubblicare ha sbagliato qualcosa. Quelli che ha ritenuto opportuno ha voluto ripostarli ma magari non è molto avanti con la tecnologia. So che è stato pubblicato anche qualcosa di sbagliato e mi dissocio", ha concluso la showgirl.

