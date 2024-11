Luca Argentero e Giulia Michelini, set blindato a Imola per un film ad alta velocità. Che cosa sappiamo

Luca Argentero e Giulia Michelini sul set insieme per la prima volta in un film che parla di velocità e motori. Il set in questi giorni nell'autodromo di Imola

Un set ad alta velocità per parlare di motori, corse e una storia tutta italiana che dovrebbe andare su Netflix. Nel nuovo film due protagonisti amatissimi dal pubblico: Luca Argentero e Giulia Michelini. Una coppia inedita per parlare di corse automobilistiche e la passione per i motori. Il set, blindatissimo, è in questi giorni proprio nell'autodromo di Imola. Un progetto interessante, secondo i pochi presenti che hanno assistito alle riprese.

Moltissime le scene ad alta tensione con velocità da brivido e un Luca Argentero che ha dovuto seguire anche corsi di guida veloce per rendere più uniche le riprese. Già, perché la presa diretta sarà l'ingrediente in più per questa nuova sfida cinematografica tutta italiana. Le auto sono da brivido: Porsche, Lamborghini e Ferrari. Una serie di challenge che vedrà coinvolta anche la bravissima Giulia Michelini che, fino a questo set, al massimo utilizzava le sue capacità alla guida per parcheggiare nelle strade di Roma.