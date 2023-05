Luca Torcivia, il Ceo di Osm Firenze dalla parte delle Pmi italiane

Pmi, la storia imprenditoriale di Luca Torcivia

Siamo abituati a sentire di persone “dalla parte delle Piccole Medie Imprese” o che si riempiono la bocca di promesse, ma a colpire sono soprattutto le persone che alle parole preferiscono i fatti. È il caso di OSM, Open Source Management, una realtà nata negli anni ’90 dall’idea di Paolo Ruggeri e Andrea Condello che insieme hanno sviluppato un vero e proprio metodo che possa sostenere le aziende italiane di piccola e media dimensione in materia di consulenza aziendale con sostegno di revisione contabile, audit strategici, management e risorse umane.

Alla scoperta delle origini di OSM

L’idea di OSM è stata quella di comprendere le esigenze delle Piccole Medie Imprese, sviluppando un metodo che le potesse sostenere e portare al successo e non solo alla sopravvivenza. Prima è stato studiato un questionario attitudinale, poi hanno utilizzato un i-Profile che è servito per capire cosa funzionasse e cosa no. Il modello ha avuto successo e dopo anni è una realtà assolutamente consolidata tanto da aver permesso lo sviluppo di filiali sul territorio come OSM Firenze, la sede con Luca Torcivia come CEO.