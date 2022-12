Lucarelli "sbeffeggia" una pasticceria: "Fino a 60€ niente bancomat"

Bressanone, in una pasticceria Selvaggia Lucarelli vede il cartello: "Fino a 60 euro non prendiamo bancomat", lo pubblica via Instagram e scatena il caos

La giudice di "Ballando con le Stelle", Selvaggia Lucarelli vede il cartello affisso alla porta d'ingresso di una pasticceria di Bressanone, in provincia di Bolzano: "Fino a 60 euro non prendiamo bancomat" e lo pubblica via Instagram, generando una serie di commenti.

A pochi giorni dalla proposta del Governo di introdurre l'obbligo di pos per i commercianti per l'appunto sopra i 60 euro. Selvaggia Lucarelli, in polemica con la posizione della presidente del Consiglio Meloni, commenta ironica: "Pasticceria a Bressanone. Con Giorgia Meloni sempre più verso il futuro. E oltre!".

I commenti dei follower al post di Selvaggia Lucarelli

I follower si sono subito scatenati a commentare il post di Selvaggia Lucarelli, c'è chi critica l'idea di tornare a utilizzare il contante e chi invece l'approva. Una utente scrice: "Bene almeno sappiamo dove non entrare". Mentre un altro replica: "Se non facessero pagare al commerciante le commissioni tutti lo userebbero senza regalare cento euro al giorno alle banche". Arriva anche il commento ironico di Tommaso Labate: "Se ci passo davanti gli lascio un messaggio 'Ci vediamo quando lo accetti'".