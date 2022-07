Lufthansa: 1000 voli cancellati, sciopero di 20000 impiegati

Da oggi fino a circa venerdì è previsto lo sciopero dei voli Lufthansa

Lufthansa: più di 1000 voli cancellati, oltre 134.000 passeggeri coinvolti. Queste le drammatiche cifre legate allo sciopero di terra di circa 20.000 impiegati della compagnia aerea tedesca. Promotori dello sciopero, i Verdi, uno dei maggiori sindacati tedeschi, richiedenti un aumento degli stipendi del 9,5%, o almeno 350 euro in più al mese per 1 anno.

Molte le cancellazioni e le variazioni dei voli effettuate oggi da Lufthansa e previste all'incirca fino a venerdì. Coinvolti gli aeroporti di Monaco e Francoforte, sia come destinazioni di arrivo che di partenza. Previste variazioni anche per gli scali da e per Dusseldorf, Amburgo, Berlino, Brema, Hannover, Stoccarda e Colonia.

La protesta dei Verdi, indetta dal sindacato dalle 3.45 del 27 luglio, fino alle 6.00 del 28, ha provocato diversi disagi ai passeggeri, costretti a riorganizzare le loro ferie. Secondo quanto riporta Repubblica, infatti, Lufthansa ha comunicato ai passeggeri impossibilitati a riprogrammare il volo di non potersi recare in aeroporto, in quanto non sarà aperto “nessuno o pochissimi sportelli”.

In base alle dichiarazioni del sindacato, moltissimi impiegati aderiranno allo sciopero e le proteste non si limiteranno alla sola compagnia tedesca. Grave, infatti, è la situazione dei voli anche nel resto d’Europa, a causa dell’aumento dell’inflazione. Scioperi per una retribuzione più elevata sono stati indetti da alcuni equipaggi aeroportuali in Francia, Svezia, Norvegia e Danimarca.