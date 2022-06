Di Maio e il piano per fondare un nuovo partito mettendo insieme i 'draghiani'

Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio sta pensando di fondare un nuovo partito

Luigi Di Maio messo all'angolo dai 5 Stelle progetta una nuova forza politica pensando ai 'draghiani'. Questo è il piano nella mente del ministro degli Esteri, che potrebbe nascere nei prossimi giorni e di cui da notizia l'Agi.

All'interno del Movimento alcuni sostengono che Di Maio insieme ad alcuni esponenti pentastellati come Spadafora, voglia di fatto puntare in tempi rapidi alla costituzione di una forza moderata 'draghiana' e 'anti-spread'. Come osserva una fonte parlamemntare del M5s: "Senza Draghi come punto di riferimento lo spread arriverebbe a 400".

Il rischio di una scissione è dietro l'angolo e preoccupa non solo il Pd ma anche esponenti dell'esecutivo perchè una frattura - per esempio sulla risoluzione della maggioranza sulle comunicazioni del presidente del Consiglio Draghi il 21 giugno - porterebbe comunque ulteriore fibrillazione nel governo, la tesi.