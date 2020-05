Luiss, le Scienze Sociali al tempo del Covid. Lezioni apprese e sfide future

Domani 6 maggio alle ore 18,00 si terrà l’appuntamento conclusivo dedicato al pubblico di giovani studenti, interessati a capire cosa succede e quali saranno gli scenari post emergenza globale, con grandi ospiti e i protagonisti del dibattito pubblico nazionale.

Per l’occasione è prevista la partecipazione del Direttore Generale della Luiss, Giovanni Lo Storto, insieme con la virologa Ilaria Capua, il giornalista ed editorialista del TG1 e Direttore del Master Luiss in Comunicazione e Marketing politico e istituzionale Francesco Giorgino e l’Head of Operations Spotify e Chapter Leader ALL di New York Andrea Silvestrini.



Il Direttore Generale Lo Storto introduce e modera la conversazione che si incentrerà sulle sfide e le trasformazioni che ci aspettano. Due i temi aperti sui quali sarà focalizzato il dialogo: da un lato, la domanda di "socialità altra" e del "distanziamento sociale" e, dall’altro, il rapporto tra scienza e politica.



Info: www.luiss.it