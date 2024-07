Lutto per l'ex della Fiorentina Salcedo: assassinata sua sorella Paola

È stata uccisa a colpi di arma da fuoco in Messico la sorella di Carlos Salcedo, calciatore messicano con un passato anche in Serie A. Secondo le prime informazioni Paola, 29 anni, molto conosciuta per il suo lavoro come modella e presentatrice della tv messicana, è stata assassinata all'uscita da un circo nella serata lunedì primo luglio nel comune di Huixquilucan de Degollado. L’ipotesi più concreta per gli inquirenti è quella di un tentativo di rapina finito male.

Un testimone avrebbe visto Paola Salcedo all’esterno del circo parlare al telefono, quando da un furgone sarebbero partiti diversi colpi di arma da fuoco. Soccorsa e trasportata in ospedale, è morta poco dopo per le gravi ferite riportate. La donna lascia un figlio avuto con il portiere uruguaiano Nicolás Vikonis. Il fratello Carlos ha giocato un anno nella Fiorentina, stagione 2016/2017 sotto la guida di Paulo Sousa: 18 presenze, nessun gol.