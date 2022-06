M5s, Grillo: "Restiamo al governo". E la gag della banconota falsa... VIDEO

M5S, Grillo: restiamo al governo? Certo

Beppe Grillo, ieri 27 giugno, prima di salire sul taxi che lo ha portato alla Camera ha mostrato una banconota da mille euro, un taglio inesistente. Così, il garante del M5s, in giacca blu e camicia a fantasia floreale, è uscito dall'hotel Forum tenendo in mano la cartamoneta finta, prima di lamentarsi con i giornalisti che, ha detto, scrivono "non cose" sul suo rapporto con Giuseppe Conte. Una volta a bordo dell'auto, Grillo ha mostrato la banconota al capogruppo del Movimento Davide Crippa seduto al suo fianco, e poi l'ha appoggiata al finestrino, a favore di telecamere.

Mentre, una volta aaivato alla Camera per le riunioni con i deputati del Movimento delle varie commissioni, Grillo ha risposto così a chi di ha domandato se il M5s resterà al governo: "Certo", e rassicura sui rapporti con Conte: "State calmi con Conte perché andiamo d'accordo perfettamente".

Grillo mostra una banconota falsa da 1000 euro. Video