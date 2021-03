M5s, la "ribelle" Dadone esulta. Il suo compagno ha vinto il concorso da vigile

Mentre il M5s è impegnato in una guerra interna senza fine, con un estenuante tira e molla tra il garante Beppe Grillo che ha deciso di affidare la guida del nuovo partito all'ex premier Giuseppe Conte e il responsabile della piattaforma Rousseau che non vuole cedere il suo potere, c'è anche chi festeggia. Si tratta della ministra per le politiche giovanili Fabiana Dadone, la stessa che lo scorso 8 marzo era finita al centro delle polemiche per una foto sui social. In cui rivendicando i diritti delle donne, si mostrava con le gambe appoggiate al tavolo nel suo ufficio al ministero e ai piedi aveva delle scarpe rosse col tacco. Immagine diventata subito virale.

Dopo un anno di attesa è arrivata l'attesa notizia, il suo compagno ha vinto un concorso e diventerà - si legge sulla Stampa - vigile urbano. Ergys Haxhiu è un imprenditore monregalese di 37 anni, cittadino italiano e origini albanesi. È tra i vincitori del concorso indetto oltre un anno fa per selezionare 11 nuovi agenti della polizia locale, per operare nelle langhe piemontesi. Dopo i test scritti, prova pratica e colloquio finale - prosegue la Stampa - è stata stilata la graduatoria e, in ordine di arrivo, i selezionati hanno scelto il posto che preferivano. Ergys Haxhiu è risultato sesto e ha optato per Dogliani, non lontano da dove vive con la compagna (quando non è impegnata a Roma) e due figli piccoli.