Madonna di Trevignano, si chiude lo show: via statue e panche. Ecco perchè

Madonna Trevignano, la sentenza del Consiglio di Stato respinge il ricorso della veggente e da ragione al Comune

Si mette la parole fine al caso della Madonna di Trevignano. Almeno per ora. Il Consiglio di Stato ha infatti respinto il ricorso presentato dall’associazione Madonna di Trevignano Ets sui presunti abusi edilizi presenti all’interno del terreno dei rosari di via Campo delle Rose a Trevignano Romano, dove il 3 di ogni mese, centinaia di persone si radunano per pregare con la sedicente veggente Gisella Cardia. A rivelarlo è Fanpage.it.

La sentenza, si legge sul sito, "è arrivata mercoledì 12 luglio e ha dato ragione al Parco di Bracciano e di Martignano e al Comune, che lo scorso 18 aprile era intervenuto con un’ordinanza di rimozione e di ripristino dei luoghi. Gisella e suo marito, presidente dell’associazione, rappresentati dall’avvocato Adriano Tortora, dovranno rimuovere tutto ciò che si trova all’interno del campo. Dovranno farlo all’inizio della prossima settimana, tra il 17 e il 19 luglio, quando scadranno i 90 giorni dall’ordinanza del Comune".

“Siamo soddisfatti del verdetto del Consiglio di Stato, ora i manufatti abusivi dovranno essere rimossi“, questo è stato il commento di Lara Serao, avvocata del Comitato per la Legalità. E precisa: “Crediamo però che si sarebbe potuti arrivare molto prima a questa conclusione, senza dover attendere tutti questi anni“.