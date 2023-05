Madonna di Trevignano, spunta una seconda veggente: ecco chi è

Miracolo Madonna di Trevignano, la seconda veggente sa che l'effetto "vedo non vedo" ha sempre intrigato il pubblico. Il commento

La vicenda della “presunta” apparizione della madonna a Trevignano Romano, ridente paese a nord di Roma ricco di importanti reperti etruschi, si arricchisce di nuovi e ancor più gustosi fatti. A fianco di Maria Giuseppa Scarpulla, nota col più lezioso nome di Gisella Cardia, “veggente” storica che aveva dato inizio agli avvistamenti, è comparsa, vero miracolo nel miracolo, una nuova veggente che non ha intenzione di comparire in Tv. Conosce l’eros e sa che l’effetto “vedo non vedo” ha sempre intrigato di più il popolaccio credulone.

E quindi vuole rimanere nell’anonimato. Intervistata da Paolo Capresi di Canale 5 e ha raccontato la sua iniziazione. "Ho avuto il primo segno di questo dono quando avevo otto anni, questo però si è sviluppato totalmente all'età di 12 anni…". Non si può avere tutto subito. La disvelazione della seconda antenna mistica è avvenuta nel corso dell’ultima “apparizione” che come noto avviene sempre il 3 di ogni mese alle 15.

“Ignota 1”, chiamiamola così per capirci, ha poi attaccato poco cristianamente la Cardia: “La Madonna di mi ha insegnato umiltà, obbedienza e rispetto per la gente che sono cose che in lei non vedo. Non voglio vantarmi del mio dono, non voglio dire che io sia vera e lei falsa ma la Madonna mi ha insegnato che non dà messaggi apocalittici e anche se dovesse prevedere qualcosa di negativo, troverebbe sempre il modo di tranquillizzare…La Chiesa dovrebbe esprimersi il prima possibile questa storia ci sono troppi soldi dietro Gisella. Ma lei non è sola, ci sono anche altre persone che l'hanno manipolata".