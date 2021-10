Madre fatta a pezzi e sigillata nell'armadio. Così incassava la sua pensione

Madre fatta a pezzi, chiusa nell'armadio. Così prendeva la sua pensione

Macabra scoperta per i carabinieri di Buccinasco, un paesino alle porte di Milano. Un uomo di 50 anni teneva nascosta la madre morta da due anni nel suo armadio per incassare ogni mese la sua pensione da 1700 € al mese. A smascherarlo - si legge su Quotidiano.net - è stata la sua compagna. Il corpo dell’anziana era in buste di plastica ricoperte d’argilla, con un materasso davanti per coprire il nascondiglio. I carabinieri hanno sentito l’uomo e lo hanno messo con le spalle al muro, facendogli confessare quel terribile segreto che custodiva da quasi due anni.

Ma sulle cause della morte - prosegue Quotidiano.net - cercheranno di indagare gli specialisti con un’autopsia che non sarà semplice da eseguire, considerando le condizioni in cui è stata trovata l’anziana. Per ora, la casa rimane sotto sequestro, così come i conti correnti del 50enne che in questi mesi ha intascato illegalmente oltre 40mila euro della defunta mamma. L’uomo è stato denunciato (in stato di libertà) e dovrà rispondere dell’accusa di occultamento di cadavere e truffa aggravata ai danni dello Stato.