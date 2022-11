Mafia: "600 anni di carcere ai boss". Maxiprocesso dei Nebrodi, 91 condanne

Mafia, condannati 91 boss, anche 30 mln di euro di confische

Mafia dei Nebrodi, arriva una stangata al maxiprocesso: 600 anni di carcere per i boss con accuse pesantissime: "Si sono arricchiti truffando l'Ue". Questo è il risultato finale della imponente operazione condotta contro il clan dei pascoli dalla Direzione distrettuale antimafia di Messina, scattata il 15 gennaio 2020 con 94 arresti (48 in carcere e 46 ai domiciliari) e il sequestro di 151 imprese, conti correnti e rapporti finanziari. Al centro gli assetti dei clan tortoriciani, ma anche il business dei contributi comunitari in agricoltura concessi dall’Agea, l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura. L'accusa aveva formulato per i 101 imputati richieste per complessivi 1.045 anni di carcere e 30 milioni di euro di confische.

Intorno alla mezzanotte di ieri, i giudici, dopo una lunga camera di consiglio iniziata lunedì 24, hanno terminato di leggere la poderosa sentenza: circa un'ora per elencare le 91 condanne per oltre 600 anni di carcere e le 10 assoluzioni. Si trattò di una delle più vaste operazioni antimafia eseguite in Sicilia e la più poderose sul versante dei fondi europei dell’agricoltura in mano alle mafie mai eseguita in Italia e all’estero. Associazione per delinquere di stampo mafioso, danneggiamento a seguito di incendio, uso di sigilli e strumenti contraffatti, falso, trasferimento fraudolento di valori, estorsione, truffa aggravata i reati contestati a vario titolo.