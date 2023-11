Cinque poliziotti di Verona arrestati per violenze sui detenuti

Mafia tra Palermo e New York, 17 fermi: maxi blitz Ps-Fbi contro i Gambino

La famiglia della mafia newyorkese dei Gambino torna al centro di un'indagine congiunta di polizia americana e italiana, che ha portato a 17 fermi tra la Sicilia e gli Stati Uniti. I Gambino, protagonisti dell'inchiesta Pizza Connection condotta da Giovanni Falcone negli anni Ottanta, continuano a fare affari con gli affiliati siciliani, in particolare con i vecchi boss dei clan palermitani di Torretta, Partinico, Borgetto. I reati contestati sono associazione mafiosa, estorsione, incendio doloso, turbativa d'asta, cospirazione.

L'indagine è stata condotta congiuntamente dallo Sco, il Servizio centrale operativo della Direzione anticrimine della polizia di Stato, e dall'Fbi. E ha fatto emergere lo stretto rapporto che continua a legare le due organizzazioni criminali. Le forze dell'ordine italiana e statunitense hanno lavorato su diverse famiglie mafiose e gli accertamenti sono stati coordinati dalla Direzione distrettuale antimafia di Palermo. A operare sul territorio del nostro Paese sono stati gli agenti specializzati con unità cinofile, reparto volo e agenti speciali del Federal bureau of investigation in qualità di osservatori. Parallelamente a New York sono state eseguite dieci misure restrittive.