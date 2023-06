Magistrati, assist dal Pnrr. Il Csm si fa la legge per le carriere parallele

Magistrati, la legge Severino scavalcata e il "liberi tutti" grazie al Pnrr

La legge Severino stabilisce che un magistrato può esercitare altri lavori, parallelamente alla carriera di giudice, per un massimo di dieci anni. Ma questa norma - si legge sul Fatto Quotidiano - sta per essere raggirata ed è destinata a finire definitivamente in cantina. Dopo il blitz di novembre con cui il plenum di Palazzo Spada ha eliminato la tagliola per i magistrati amministrativi, che rischiavano di dover rientrare in servizio oppure vedersi negare l’autorizzazione a svolgere nuovi e prestigiosi incarichi in ambito governativo, ora è la volta del Csm: la segreteria di Palazzo dei Marescialli ha infatti chiesto proprio all'organo di autogoverno della magistratura speciale di acquisire "se possibile ed esclusivamente per finalità istituzionali" la delibera che ha cancellato con un tratto di penna il limite fissato dalla legge del 2012.