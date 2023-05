Maltempo, allerta in Emilia Romagna: previsti fino a 150 millimetri di pioggia

Maltempo, allerta meteo in Emilia Romagna per pioggia e frane

Dalla mezzanotte di oggi e per tutta la giornata di domani, martedì 16 maggio, scatta l'allarme meteo in Emilia-Romagna. In particolare è allerta rossa per criticità idrauliche e idrogeologiche su montagna e collina emiliana centrale; pianura modenese; pianura, collina e montagna bolognese; pianura, collina, montagna e Costa romagnola. Allerta arancione invece per montagna e collina piacentina e parmense; pianura reggiana; pianura e Costa ferrarese. Secondo i tecnici, siamo di fronte ad una situazione nella quale si sommano appunto due rischi: quello idraulico e quello idrogeologico. Le prime precipitazioni sono previste dunque dalla mezzanotte, a partire dalla Romagna. Si estenderanno poi nella mattinata di domani al resto della regione.

"E' previsto - precisa l'ente regionale - un cumulo fino a 100 mm di pioggia sui rilievi romagnoli; interessati anche l'Appennino nella fascia collinare nella zona bolognese, forlivese-cesenate, ravennate e modenese, con valori tra i 60 e i 70 mm d'acqua in media areale. Oltre a quello reggiano con quantitativi inferiori. Le precipitazioni continueranno fino a mercoledi' 17. Nell'intero arco delle 48 ore e' previsto l'accumulo medio complessivo di circa 150 mm di pioggia".