Maltempo Emilia, centinaia di sfollati. Bonaccini chiede lo stato di emergenza

Maltempo in Emilia Romagna, continua l'allerta meteo. Centinaia gli sfollati

È arrivato il momento di contare i danni in Emilia Romagna, colpita dall’emergenza maltempo. Un’emergenza che tuttavia persiste: il meteo migliora e la situazione è in via di lento miglioramento ma ancora rimangono importanti problemi dopo gli ultimi nubifragi ed esondazioni dei fiumi a causa della pioggia che hanno provocato la morte di due persone: un uomo di 80 anni a Castel Bolognese, ed uno a Fontanelice, vicino Bologna, sotto le macerie di un'abitazione crollata per uno smottamento.

L'allerta per criticità idraulica e idrogeologica, in particolare in pianura, passa da rosso ad arancione, ma prosegue il lavoro dei vigili del fuoco. Impegnati nelle operazioni 300 pompieri, con rinforzi provenienti da Veneto, Lombardia, Toscana: sono mille gli interventi fatti finora tra le province di Bologna, Ravenna e Forlì-Cesena. Nel Ravennate, i vigili del fuoco stanno operando a Faenza, Massa Lombarda, Conselice, Castel Bolognese, aree in cui permane l’acqua tracimata dal fiume Lamone e dai suoi affluenti. In una nota, il Corpo riferisce che grazie al miglioramento delle condizioni meteo la situazione risulta migliorata, anche se resta lo stato di allerta per rischio idrogeologico e idraulico a causa dell’attuale fragilità di terreno e argini dei corsi d’acqua.