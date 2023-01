Maltempo, allerta per 14 regioni d'Italia da martedì 17 gennaio

Allerta meteo: la Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse, valutando per domani, martedì 17 gennaio, una allerta arancione in Calabria, Campania, Basilicata e Molise e allerta gialla in dieci regioni al Centro-Sud.

Le temperature quasi primaverili percepite fino a pochi giorni fa, cedono il passo al freddo e alla neve che faranno visita all'Italia, ma anche il maltempo con allerta arancione e gialla per temporali domani, martedì 17 gennaio, su diverse regioni del Paese.

A partire da domani le temperature diminuiranno riportandosi su valori diffusamente inferiori alla norma, quindi con un clima particolarmente freddo. Le precipitazioni saranno localmente molto abbondanti, con piogge diffuse, neve a bassa quota, venti di burrasca e mari fino a molto agitati.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse, valutando per domani, martedì 17 gennaio, una allerta arancione in Calabria, Campania, Basilicata e Molise e un allerta gialla in dieci regioni al Centro-Sud tra cui il Lazio. Una allerta che ha portato alla chiusura delle scuole in diversi comuni della Campania.