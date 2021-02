Maltempo, freddo polare in Alto Adige: -28,3 in Val di Vizze

Temperature siberiane in Alto Adige. Record di freddo con -28,3 gradi a San Giacomo in Val di Vizze. Questa mattina i circa 150 abitanti della piccola frazione sita a 1.440 metri ai piedi delle montagne che confinano con l'Austria si sono svegliati con la temperatura piu' bassa dal 2010, ovvero da quando la stazione meteorologica e' stata allestita. Primato di freddo con -26,3 gradi anche nel paesino di Predoi in Alta Valle Aurina per il valore piu' basso dal 1979.

Il vento Burian ha fatto precipitare le temperature anche in centro abitati piu' grandi quali Dobbiaco con -23 gradi e Vipiteno con -20. Sui rilievi la temperatura piu' bassa e' di -27 gradi e si registra ai 3.035 metri del Teufelsegg in Val Senales. In Trentino la temperatura piu' bassa e' di -16,6 ai 2.145 del Ciampac sopra l'abitato di Canazei. In Austria record di freddo con -29,4 gradi sul monte Dachstein in Stiria.

Gelo polare sulle montagne del Veneto, -14,5 a Cortina. A Belluno -8,8. Se in montagna si sono raggiunte temperature polari, con -27,7 gradi a Piana di Marcesina (Vicenza) a quota 1.310 metri, nei capoluoghi veneti le minime sono state tutte sotto lo zero con il record a Belluno di meno 8,8. Il bollettino dell'Arpa Veneto mostra una situazione di gelo estesa a tutta la regione. A partire da Asiago a 1016 m metri dove il termometro si e' fermato a -18.1, proseguendo per Sappada (1265 m) con -17 e Santo Stefano di Cadore (902 m) con -16.8, Falcade (1150 m) -15.3, Arabba (1642 m) -14.7- A Cortina d'Ampezzo, dove sono in corso i mondiali di sci, il termometro ha segnato -14.5. Nei capoluoghi di regione il record l'ha raggiunto appunto Belluno, seguito da Vicenza con -8, Treviso -6, Padova -5.2, Venezia -4.5. Chiudono Rovigo e Verona, entrambi con -4.

Neve in Puglia, uliveti del Salento imbiancati. Un San Valentino speciale per i Comuni del Nord Salento nel triangolo tra le province di Lecce, Brindisi, Taranto. Una abbondante nevicata iniziata alle 7 del mattino, e a tratti trasformatasi in vera e propria bufera, ha imbiancato le spiagge di Porto Cesareo (Le) e gli uliveti dell'entroterra regalando uno scenario fiabesco. Al momento la nevicata continua e secondo le previsioni meteorologiche, andra' avanti almeno fino alle 16.

La neve e' comparsa in molte zone della Puglia, anche a quote basse, dal Gargano al Salento, per effetto del brusco calo delle temperature. Sono segnalate nevicate soprattutto nel nord della regione, in particolare in provincia di Foggia, a San Giovanni Rotondo, Cerignola, San Marco in Lamis, Biccari, Deliceto, ma sono imbiancate anche molte localita' del Brindisino. Nevica a tratti sul Salento, anche nelle zone costiere, in particolare lungo il versante jonico, a Porto Cesareo e a Gallipoli, dove le precipitazioni sono accompagnate da raffiche di vento gelido e mareggiate. Non si segnalano, tuttavia, criticita' alla circolazione stradale: le principali arterie della provincia di Lecce sono normalmente percorribili. Secondo i meteorologi, quella di oggi dovrebbe essere la giornata piu' critica, con temperature che toccheranno i valori minimi previsti durante l'ondata di maltempo che sta interessando buona parte dell'Italia.