Maltempo in Emilia-Romagna, due morti e acqua in continua salita: "Scappate"

Maltempo in Emilia-Romagna: esondati i fiumi Santerno e Lamone

Il maltempo in Emilia-Romagna non si ferma e i danni che sta causano sono enormi. Si registrano anche due vittime e la situazione è in continuo peggioramento. Il presidente Bonaccini: "La realtà ha superato le peggiori previsioni". Sui social si moltiplicano gli appelli dei sindaci dei paesi coinvolti: "L'acqua continua a salire, raggiungete i piani alti". La prima vittima è un anziano che abitava a Forlì vicino agli argini del fiume Montone. È morto annegato al piano terra della sua abitazione. La moglie è stata soccorsa al piano superiore alle ore 22. L'altro corpo trovato senza vita appartiene invece ad un uomo di 70 anni. Risulta ancora dispersa la moglie. Intanto continuano a tracimare i fiumi. Molte zone sono allagate e le evacuazioni continuano. Il fiume Santerno a Ravenna e il Lamone sono esondati. Le popolazioni sono state evacuate.

Le previsioni dicono che fino alle 12 di oggi sono previsti 60 millimetri di acqua. La situazione più delicata al momento è quella della città di Faenza (Ravenna), già duramente colpita dall'ondata di inizio maggio. Verso le 21 è esondato il Lamone che stavolta, però, ha rotto l’argine anche sul lato sinistro facendo riversare l’inondazione verso il centro della città, dove l’acqua ha superato in alcuni punti anche i primi piani delle case. Molte persone cercano aiuto sui tetti e sono in corso i soccorsi. Anche oggi in quasi tutta l’area che va da Rimini a Bologna le scuole saranno chiuse e la circolazione ferroviaria interrotta. In molte zone, anche quelle non colpite direttamente dalle inondazioni, ci sono interruzioni di energia elettrica.