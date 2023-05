Maltempo, a Riccione allagato il pronto soccorso. Marche, fiumi in piena

Maltempo in Emilia Romagna, pronto soccorso allagato a Riccione: chiude tutto

Il maltempo continua ad abbattersi impietoso sulle regioni del nord adriatico. In Emilia Romagna, già fiaccata da un’altra grave calamità lo scorso aprile, si confronta con una nuova ondata di violente precipitazioni. Il comune di Riccione fa sapere sui propri social: “Chiusi tutti i sottopassi e i ponti. Chiusa la stazione ferroviaria. Peggioramento in atto e criticità". Il pronto soccorso risulta completamente allagato e inagibile, per cui l’appello alla cittadinanza esorta a restare in casa al riparo dal pericolo imminente. Al momento sono state evacuate circa 900 persone, principalmente nel ravennate.

Di tutta risposta, l’assessore regionale con delega alla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, ha assicurato il supporto concreto alla vicina in difficoltà: "Rispondendo alle istanze rappresentate dalla Regione Emilia-Romagna tramite il Dipartimento nazionale di protezione civile, è stato disposto l'invio, oggi, dal Friuli Venezia Giulia, della grande idrovora che era stata subito messa a disposizione dalla Protezione civile regionale quando è scattata l'emergenza alluvione in quelle terre".