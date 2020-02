Maltrattava un alunno disabile. Maestra sospesa da scuola per 6 mesi



Una maestra di una scuola primaria in provincia di Alessandria è stata denunciata e sospesa dalla scuola in cui insegna per sei mesi. La donna è ritenuta responsabile di maltrattamenti nei confronti di un alunno disabile di 8 anni. L'ordinanza applicativa è stata eseguita dalla squadra mobile della Questura, al termine di accurate indagini. L'ordinanza è stata emessa dal Tribunale del Riesame di Torino. La donna deve rispondere del reato di maltrattamenti su minore. Gli accertamenti erano partiti a seguito di una segnalazione arrivata agli uffici della Questura piemontese che parlava di una serie di condotte non idonee al ruolo da parte della donna durante le ore di lezione con conseguenti maltrattamenti sul piccolo alunno di 8 anni affetto da disabilità.