Mamma e figlio trovati morti sotto un ponte: cresce l'ipotesi choc di suicido

Trentino, mamma e figlio trovati morti sotto un ponte dopo un volo di 90 metri: che cosa sappiamo

Si chiamava Veronica Amistadi, la donna trovata morta ieri insieme al figlioletto di quattro anni sotto un viadotto alto quasi 90 metri, il ponte di Mostizzolo in Val di Sole in Trentino. Lei e il piccolo sono precipitati nel vuoto dopo aver lasciato l’auto sul ponte, e i loro corpi sono stati recuperati nelle acque del torrente Noce. A dare l'allarme, intorno all'una della notte tra sabato e domenica, erano stati alcuni automobilisti di passaggio che avevano notato proprio un'auto abbandonata sul ponte: le porte erano aperte e all'interno dell'abitacolo non c'era nessuno.

Immediato l'intervento dei Carabinieri della compagnia di Cles, che avevano subito dato l'allerta; le operazioni di ricerca, scattate nella notte, hanno visto impegnati Vigili del fuoco volontari, uomini del soccorso alpino, personale sanitario, gruppo speleologico e un elicottero. Solo alle prime luci dell'alba di domenica, però, è stato possibile individuare i due corpi senza vita, trovati a poca distanza l'uno dall'altra dal greto del torrente. Sul tragico ritrovamento sono ancora in corso le indagini ma tutto lascia pensare a un gesto estremo: l'area del ponte di Mostizzolo, sopra il torrente Noce, infatti è tristemente nota in zona per i suicidi e come luogo di altre tragedie.