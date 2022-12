Mamma esclusa dalla recita di Natale della figlia perché ha troppi tatuaggi

Galles, una mamma è stata esclusa dalla recita di Natale della figlia perché ha troppi tatuaggi. La scuola: "Laa guardi dalla finestra"

È tempo di recite di Natale, ma in una in particolare del Galles è accaduto un episodio che sta facendo discutere: una mamma perché ha troppi tatuaggi è stata esclusa dalla recita della figlia. Melissa Sloan, questo è il nome della protagonista della storia, di anni 45, come raccontano i tabloid inglesi è 'drogata di tatuaggi'.

Mamma tatuata è stata respinta dalla scuola per la recita di Natale. Il racconto

Melissa Sloan ha raccontato che la scuola di sua figlia le ha impedito di assistere alla recita natalizia: "Non mi hanno fatto entrare e mi hanno detto di guardare attraverso la finestra della classe. Perché? Perché ho troppi tatuaggi sul volto".

La protagonista ha raccontato che si fa realizzare tre tatuaggi a settimana. Nel corso degli anni ha contato di averne sul corpo 800, compreso il viso. Per questo suo aspetto la presenza di Melissa Sloane non è gradita in ambito scolastico.

Melissa Sloan vive in Galles, ha raccontato al Daily Star: "Niente feste di Natale e quando vado a scuola di mia figlia non vengo invitata. Mi hanno detto che potevo assistere alla festa andando nel giardino sul e di guardare attraverso la finestra della classe".

Melissa Sloane non è solo esclusa dalle recite e dalla scuola

L'essere "bandita" dalla scuola non è l'unico problema che le danno i tatuaggi. Melissa Sloane dice che molto spesso il suo aspetto le ha impedito di ottenere un lavoro e a volte è stata anche gentilmente "rimbalzata" da alcuni pub. La donna di solito si fa fare i tatuaggi "in stile carcerario" dal suo ragazzo in casa. E dopo quanto accaduto ha detto che si prenderà "una pausa": "Non credo che farò un tatuaggio sotto Natale. Forse non è il momento. Oro preferisco dedicarmi in tutto e per tutto ai miei bambini".