Mamma incinta costretta a ripulire l'aereo dei popcorn caduti alla figlia di 2 anni: "Mi sono sentita umiliata"

Bambina di due anni rovescia popcorn in aereo, mamma incinta costretta a raccoglierli: “Umiliata”

Una mamma, incinta di cinque mesi, che viaggiava in aereo insieme alle sue due figlie di 2 e 5 anni si è sentita umiliata dopo essere stata costretta a ripulire il popcorn rovesciato per terra dalle sue bambine con una salvietta imbevuta. La storia è stata raccontata dalla cantante country Jessie James Decker che ha pubblicato una storia su Instagram raccontando quanto accaduto alla sorella Sidney Rae Bass.

“Mia sorella @sydneyraebass mi ha appena mandato un messaggio dal suo volo su @united. Come sapete, è incinta di cinque mesi, è ad alto rischio e viaggia anche da sola con le sue due bambine piccole. Blaire (la più piccola) ha accidentalmente rovesciato dei popcorn nel corridoio e un’assistente di volo si è avvicinata a Sydney con un sacco della spazzatura e una salvietta umida, dicendole che il capitano vuole che Sydney pulisca ogni briciola“, ha scritto Jessie James Decker. “La mia povera sorella è a quattro zampe, piange nel corridoio, completamente umiliata ed esausta, con i suoi figli mentre tutti gli altri guardavano. Ben fatto, United Airlines!”, le parole della cantante.

Anche il marito di Sydney, il lanciatore dei Toronto Blue Jays, Anthony Bass, ha postato l'incidente su Twitter domenica. «L'assistente di volo @united ha appena fatto in modo che mia moglie incinta di 22 settimane che viaggia con due bambine di 5 e 2 anni si mettesse in ginocchio per raccogliere i popcorn fatti cadere da mia figlia più piccola. Mi stai prendendo in giro?».