"Mamma, prepariamo una spaghettata". Pompiere sfama dei giovani migranti

Lampedusa, pompiere organizza una spaghettata per dei giovani migranti affamati

Si stava preparando per raggiungere degli amici a cena, ma ci ha ripensato. È successo a Lampedusa, dove un pompiere, vedendo dei giovani migranti affamati e senza soldi, ha deciso di rimboccarsi le maniche e preparare, insieme alla mamma, una spaghettata per i ragazzi bisognosi d’aiuto.

“Uno di loro si è messo in ginocchio chiedendo da mangiare”, racconta il Vigile del Fuoco Antonello Di Malta. Ma come tiene a precisare lui stesso: “Questa cosa la stanno facendo tutti, o quasi, i lampedusani. Cerchiamo di dare una mano”. “Quando ti trovi davanti di notte delle persone che dicono di avere fame, cerchi di darti da fare””, continua. “Non me la sono sentita di voltare loro le spalle”, spiega il pompiere

Emergenza migranti a Lampedusa

Sono partiti da Sfax, i ragazzi del Burkina Faso, e dopo un viaggio durato quattro giorni sono arrivati a Lampedusa, “il giorno seguente con mia mamma abbiamo fatto lo stesso”: ospiti diversi, una decina di ragazzi, e di nuovo spaghetti per tutti. Una scena, come scrive GamberoRosso, che si ripete con frequenza in quest’isola che si mobilita per aiutare il prossimo.