Manzione, nuovo incarico per l'ex vigilessa renziana: stavolta al Demanio

Antonella Manzione, ex capo dei vigili urbani di Firenze messa a capo del Dipartimento Affari giuridici e legislativi della presidenza del Consiglio quando il premier era Matteo Renzi, ha trovato un nuovo incarico. "Questa volta al Demanio dove si è aggiudicata un incarico di analisi e di studio sul patrimonio immobiliare", scrive il Fatto Quotidiano.

Nuovo incarico per l'ex vigilessa renziana Antonella Manzione

L'ex vigilessa di Firenze vicina al leader di Italia Viva, scrive il Fatto, ha avuto diversi incarichi in passato: consulente giuridico all’Agricoltura con Teresa Bellanova ministro, poi "con il governo Draghi è stata subito reclutata per fornire consulenze anche dall’altra renzianissima Elena Bonetti". Ora potrebbe arrivare una "nomina a capo della direzione Strategie immobiliari e Innovazione dell’Agenzia. Ma potrebbe trovare anche altra collocazione nella posizione di staff ancora vacante", spiega il Fatto, che conclude: "Intanto Dal Verme l’ha reclutata “per attività di analisi e studio al fine di individuare soluzioni in materia di patrimonio immobiliare”.