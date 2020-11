Maradona, Pausini:“Fa più notizia degli abusi". Mannoia: “Stop a polemiche"

Maradona, Pausini: "Fa più notizia delle donne abusate"

La morte di Maradona vs la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne 2020. Scorrendo i social si può cogliere anche questa declinazione di due cose così lontane e così diversamente drammatiche. Sui suoi social Laura Pausini scrive, e poi cancella, un post nel quale afferma che "in Italia fa più notizia l'addio ad un uomo sicuramente bravissimo a giocare al pallone, ma davvero poco apprezzabile per mille cose personali diventate pubbliche, piuttosto che l'addio a tante donne maltrattate, violentate, abusate. Oggi non sono la notizia più importante di questo paese, nonostante questa mattina ne abbia perse altre due. Non so davvero che pensare".

Maradona, Mannoia: "Basta con le polemiche becere"

Un'altra signora della musica italiana, Fiorella Mannoia, pur non indirizzandosi alla collega, posta quella che suona come una risposta: "Se Michael Jackson fosse morto ieri sarebbe successa la stessa cosa. Quando se ne vanno uomini così amati nel mondo intero è logico che succeda questo. Non ha scelto lui di morire nella giornata mondiale contro il femminicidio. Anche basta con questa polemica becera".