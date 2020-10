“Marcia della Liberazione”: a sostegno Fusaro, Rosita Celentano... Montesano

Covid: i sovranisti scendono in piazza per dire 'no al neoliberismo'

Sabato 10 ottobre in piazza San Giovanni, a Roma, si raduneranno i sovranisti di tutta Italia per dire 'no al neoliberismo': "Vogliamo più Stato e meno mercato, applicando finalmente la Costituzione del 1948". Ciò che auspicano è una svolta politica. "Basta stato di emergenza e stop a norme che violano la determinazione individuale". Questo in sintesi il programma della Marcia della Liberazione. L'appuntamento è per le 14, e gli organizzatori assicurano: "Visto che la manifestazione ha già ottenuto tutti i permessi si svolgerà in ogni caso". Anche perché "la grande ampiezza della piazza scelta garantisce lo svolgimento regolare di una manifestazione popolare".

Fusaro, Montesano, Rosita Celentano: i sostenitori e i partecipanti

Tra i sostenitori della marcia il filosofo Diego Fusaro, Tiziana Alterio, Moreno Pasquinelli, Mauro Scardovelli, Giuseppe Sottile, Glauco Benigni e Sara Cunial, ex grillina e ora deputata del Gruppo Misto.

Dà il suo sostegno alla marcia anche l’attore Enrico Montesano che, in un video, suggerisce: "se non riusciremo a cambiare le cose con questa marcia forse pacificamente dovremo fare un po' di disobbedienza civile".

Tra i presenti alla marcia, inoltre, ci sarà la conduttrice Rosita Celentano che, a sua volta in un video, su YouTube, ha detto: "È un’opportunità per ascoltare persone veramente competenti e oneste che ci raccontano del Paese e di come possiamo riprendere in mano questa matassa così ingarbugliata di questi ultimi decenni. Nei momenti difficili si deve cogliere l’occasione per fare un balzo in avanti".