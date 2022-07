Marmolada, la procura: "Evento imprevedibile, esclusa la negligenza"

Crollo del ghiacciaio della Marmolada, ci sono ancora 5 dispersi. La procura: "Evento imprevedibile"

Tragedia della Marmolada, il procuratore di Trento, Sandro Raimondi chiarisce: "In questo momento possiamo escludere assolutamente una prevedibilità e una negligenza o un'imprudenza. L'imprevedibilità in questo momento è quella che la fa da protagonista. Per avere una responsabilità bisogna poter prevedere un evento, cosa che è molto, molto difficile". Inoltre, il procuratore ha aggiunto: "Quando mi hanno chiamato i carabinieri subito dopo la tragedia, mi hanno parlato di situazione quasi apocalittica".

Mentre, proseguono le ricerche di 5 persone, tutte italiane, che risultano ancora disperse nella tragedia della Marmolada, dove un seracco si è staccato dal ghiacciaio travolgendo gli alpinisti che stavano salendo in vetta. Al momento, delle sette vittime accertate quattro sono state identificate, due sono in corso di riconoscimento e "una è sconosciuta", comunica la Procura di Trento spiegando anche che i feriti sono otto, di cui uno dimesso, e i dispersi sono cinque. Dunque, le auto parcheggiate sul sentiero sono state "tutte abbinate a persone in vita", da togliere dal numero dei dispersi.

Intanto la Marmolada sarà off limits in seguito a un'ordinanza di chiusura da parte del sindaco di Canazei, Giovanni Bernard. Il provvedimento, che ha al momento una durata indefinita, segue l'ordinanza di chiusura parziale di domenica ed è ritenuto necessario per operare in sicurezza e allontanare i curiosi dall'aria del disastro. "Rimane ancora il rischio di distacco della parte di seracco rimasta ancora pericolante sulla montagna", avverte il capo del Soccorso alpino nazionale Maurizio Dellantonio.



Le ricerche sono riprese con elicotteri e droni

Le ricerche dei dispersi sono riprese in mattinata, con i primi sorvoli degli elicotteri e dei droni sul ghiacciaio. Per il momento, a causa del pericolo di ulteriori crolli di ghiaccio la zona è interdetta e, quindi, nessun soccorritore risalirà il ghiacciaio a piedi.

Il pendio della Marmolada è monitorato giorno e notte ma sono possibili solo recuperi in superficie, perché è impossibile scavare: la massa di neve si è talmente consolidata "che non si può incidere nemmeno con un piccone", ha spiegato il Corpo nazionale del soccorso alpino. Sul luogo si è alzato in volo anche l'elicottero della Guardia di Finanza attrezzato con il sistema 'Imsi Catcher', per intercettare i segnali dei cellulari accesi.

Maurizio Dellantonio, presidente del Soccorso Alpino, ha spiegato: "Anche questa mattina, in tre o quattro punti, abbiamo ritrovato sia dei resti umani che attrezzatura alpinistica e tutto è stato già prelevato dagli operatori in elicottero".

"Ci sono parti umane, di dimensioni molto piccole, tante neanche collocabili in una parte del corpo o l'altra. Tutti quanti verranno esaminati per trovare anche un minimo di relazione tra un reperto e l'altro", ha concluso Dellantonio.