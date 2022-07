Marmolada, le vittime accertate sono nove. All'appello mancano tre italiani

Sale a nove il bilancio delle vittime della tragedia della Marmolada, all'appello mancano ancora tre italiani

Le ricerche dei dispersi travolti dalla valanga di ghiaccio e pietre, che domenica 3 luglio si è staccata dalla Marmolata, continuano senza sosta. I soccorritori impegnati hanno individuato e recuperato i resti di altri due escursionisti. Lo scioglimento di una parte di ghiaccio ha agevolato le riceche come spiegato da Maurizio Dellantoni, presidente del Soccorso Alpino Nazionale: "Oltre ai due corpi, non sono stati trovati altri resti umani. È emersa una scarpa femminile che potrebbe appartenere a una delle vittime già identificate".

Ora, le persone che hanno perso la vita in questa tragedia sono nove. Due in più rispetto a ieri, di cui 4 riconosciute dai famigliari e 5 non identificati. I feriti sono 7: 4 ricoverati a Trento, 3 in ospedali veneti, come ha comunicato il presidente della Provincia di Trento Fugatti. Con il nuovo ritrovamento dei resti delle due vittime, probabilmente una delle due coppie venete che risultavano disperse, scendono a tre i dispersi ancora sotto il ghiacciaio della Marmolada. Delle tre vittime non ancora identificate, due dovrebbero essere della Repubblica Ceca e in fase di riconoscimento, mentre rimane un corpo senza nome.



Intanto le ricerche della Protezione Civile trentina e del Soccorso alpino stanno proseguendo senza interruzione. Intanto quattro droni sono in volo sul luogo del disastro. Due droni del soccorso alpino veneto e altri due dei vigili del fuoco di Trento che stanno passando al setaccio la zona. Oltre ai droni, ci sono anche due operatori della guardia di finanza a capanna Ghiacciaio.