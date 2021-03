Marvel, Capitan America diventa gay. Adolescente Lgbtq+,iniziativa per il pride

Arriva uno scossone nel mondo dei fumetti, il macho Capitan America della Marvel diventa gay. Nel mese del pride la Marvel farà uscire un fumetto con un adolescente Lgbt che indosserà l'iconico scudo da supereroe. Per la prima volta in 80 anni di storia del fumetto, il protagonista "rappresenterà gli oppressi e i dimenticati" diventerà il primo personaggio Lgbtq +. Marvel Comics celebra infatti l'ottantesimo anniversario dell'eroe statunitense, creato da Joe Simon e Jack Kirby nel 1941, con il lancio di una nuova serie a fumetti, 'The United States of Captain America'.

In questa nuova serie, il capitano in carica Steve Rogers farà un viaggio attraverso gli Stati Uniti per ritrovare il suo scudo perduto e incontrerà persone di "tutti i ceti sociali" che hanno indossato il mantello di Captain America per difendere le loro comunità.La Marvel ha descritto il nuovo protagonista Fischer, come il "Capitan America delle Ferrovie, un adolescente senza paura che si è fatto avanti per proteggere i compagni fuggitivi e i diseredati".