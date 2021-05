Marylin Manson: mandato d'arresto per aggressione a un cameramen

Marilyn Manson di nuovo nei guai, dopo le denunce per molestie e abusi. La polizia del New Hampshire ha emesso un mandato di arresto nei confronti del cantante con l’accusa di aggressione. Il Re del Goth è accusato di aver aggredito un cameraman durante un concerto del 2019 a Gilford, nella contea di Bilknap dello stato americano.

Secondo quanto reso noto dalla polizia, Marilyn Manson e il suo entourage erano da tempo informati del mandato d'arresto, ma non hanno fatto nulla per difendersi dalle accuse. Ora il cantante rischia il carcere fino a un anno e una multa fino a 2.000 dollari.

L'artista 52enne, il cui vero nome è Brian Hugh Warner, non ha ancora commentato questa nuova disavventura giudiziaria. Sul suo capo già pendono le accuse della ex assistente Ashley Walters, che lo ha denunciato per violenza sessuale, e dell’attrice Evan Rachel Wood, che lo scorso febbraio aveva dichiarato di essere stata “abusata in modo terribile”.

Accuse, peraltro, fermamente respinte da Marilyn Manson, che ha parlato di un “orribile stravolgimento della realtà”. Ora, però, il suo arresto si fa davvero imminente.