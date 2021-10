Massimo Galli indagato per concorsi pilotati e falso, altri 32 sotto inchiesta

Il virologo Massimo Galli e altri 32 indagati per associazione a delinquere. Decine di perquisizioni in tutta Italia

Sotto inchiesta della procura di Milano e dei carabinieri del Nas 17 docenti della Statale di Milano, e altri di alcuni atenei. Uno dell’università Bicocca di Milano, un docente dell’università di Pavia, 2 tra Tor Vergata e Sapienza di Roma, uno a Torino e uno infine a Palermo. Indagati anche 5 ricercatori, favoriti nell’ottenere contratti. La procura avrebbe individuato “un sistematico condizionamento delle procedure per l’assegnazione dei titoli di ricercatore e di professore ordinario e associato all’interno della facoltà di Medicina e Chirurgia dell’università degli Studi di Milano”, riporta Repubblica dal decreto di perquisizione. Condotte di “addomesticamento di gran parte dei concorsi banditi”.

L'inchiesta in corso dal 26 aprile 2018, parte dalla presentazione di un esposto alla procura pavese per un caso di corruzione di un dentista che chiede a un docente di favorire i figli nel corso di laurea di Igiene dentale.

Al centro dell'indagine l’ospedale Sacco di Milano, in prima linea nella battaglia contro il Covid. Tra i 24 docenti indagati e destinatari di perquisizione, anche Massimo Galli, direttore del reparto di malattie infettive al Sacco, accusato di aver pilotato insieme ad alcuni colleghi 4 dei 13 bandi investigati. Il virologo è indagato per associazione a delinquere, turbativa d'asta, falso in atto pubblico. Ipotesi di reato, secondo l'accusa, avvenute per la maggior parte durante il primo lockdown, a marzo 2020.

Indagati per il ruolo di presidenti o membri di commissioni d’esame, o come beneficiari della procedura irregolare, per loro o per propri protetti, altri nomi del mondo accademico.

Contestato anche un episodio di corruzione al professore ordinario di Medicina e chirurgia Roberto Ghidoni che “riceveva nell’arco di alcuni mesi dall’odontoiatra Roberto Mannarino l’utilità rappresentata dall’esecuzione gratuita di lavori odontoiatrici per un valore di circa 10 mila euro”.

A Galli contestati 4 capi d'imputazione

In base alle ricostruzioni degli inquirenti a Galli oltre all'associazione a delinquere sono contestati 4 capi di imputazione. Il virologo avrebbe influenzato 4 bandi. Uno per il posto da professore di seconda fascia (associato) in malattie infettive presso il Sacco, vinto da uno dei ricercatori che lavorano a stretto contatto con il professore.

Poi un tentativo di favorire due collaboratrici. Galli e il direttore della Asst Alessandro Visconti, indagato, avevano "modellato" per loro le procedure di selezione di due dei quattro posti da dirigenti biologici, banditi nell’aprile del 2020 dall’Asst Fatebenefratelli-Sacco. Galli, inoltre, avrebbe dovuto decidere anche la composizione della commissione giudicatrice: una circostanza impedita da Maria Rita Gismondo, direttrice di Microbiologia clinica, virologia e diagnostica del Sacco, che aveva minacciato di rivolgersi all’autorità giudiziaria.

Galli è anche nella commissione del concorso da professore di prima fascia che è stato vinto da Z.: in questo caso per gli inquirenti Galli e un altro indagato, il professor Auxilia, avrebbero lavorato per allontanare potenziali candidati e per ritagliare il bando sul profilo del candidato, un'operazione che gli indagati nelle intercettazioni nominavano come “il medaglione”. Si tratterebbe di uno dei metodi più utilizzati.

Galli è infine indagato per una quarta selezione, quella per un posto da associato al dipartimento di Scienze Mediche dell’università di Torino: qui, il verbale finale della commissione giudicante di cui era parte è considerato dai pm un falso: alla riunione telematica del settembre 2020 per definire i criteri per l’attribuzione dei punteggi ai candidati, Galli risulta aver partecipato mentre in realtà non avrebbe mai preso parte al collegamento. Da cui la convizione degli investigatori che le decisioni a differenza di quanto scritto nel verbale furono prese solo da Di Perri.