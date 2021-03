Mastella punta ai giovani.Nasce l'app "Chiama Clemente" per il bis a Benevento

Le elezioni al tempo del Coronavirus prevedono campagne elettorali non comuni, a causa della difficoltà nel fare comizi pubblici e di interagire con i cittadini. Per questo il sindaco di Benevento Clemente Mastella ha pensato ad un'iniziativa social per attrarre soprattutto i più giovani. Si tratta - si legge sul Corriere della Sera - del lancio di una nuova app: "Chiama Clemente", attraverso la quale il primo cittadino del comune campano punta a farsi rieleggere alle prossime amministrative. Consentirà a chiunque di porre domande, chiedere spiegazioni, avanzare suggerimenti, criticare. Un modo nuovo di fare campagna elettorale.

"Quest’anno - spiega Mastella — il contatto con gli elettori sarà limitato, quindi bisogna trovare altre strade. La app potrà interagire su qualsiasi argomento. Se mi chiederanno che cosa è stato fatto ad esempio per i trasporti o le strade della città, spiegherò quello che ho fatto in questi anni. Ma allo stesso modo, se mi sarà chiesto perché determinate cose non sono state fatte, darò spiegazioni in quel senso. Un'iniziativa rivolta agli elettori più giovani, le app fanno parte del loro linguaggio, e uno della mia età deve imparare a capirli e farsi capire".